Milano - 28 bambini sono rimasti intossicati in una piscina | 3 in ospedale

(Di martedì 7 maggio 2024), 28leggermentedopo aver inalato vapori all'interno delle Piscine "Jacarandà" di via Procaccini 69. Il personale del nucleo NBCR del Comando di, intervenuto tempestivamente, sta effettuando le opere di bonifica per individuare anche le cause dell'intossicazione. Idell'età tra i 3 e i 5 annistati convogliati in un'area Triage allestita da Croce Rossa e Vigili del Fuoco esotto le cure dei sanitari. 4 persone, 3e un adulto,ina causa delle probabili eccessive inalazioni di cloro. La causa infatti potrebbe essere una miscelazione sbagliata dell’abbattitore dell'elemento chimico.

