Domani l’autopsia sul corpo di Michela Andretta - l’avvocata | “Familiari devastat - non riescono a parlare”

Guida TV SKY / NOW | 31 Marzo - 6 Aprile 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, ...

Domani l’autopsia sul corpo di Michela Andretta, l’avvocata: “Familiari devastati, non riescono a parlare” - domani l’autopsia sul corpo di michela Andretta, l’avvocata: “Familiari devastati, non riescono a parlare” - "Si trattava di un intervento che possiamo definire quasi di routine e il fatto che michela sia morta rende la famiglia in questo momento davvero ...

Acilia – Doveva rimuovere un angioma all’orecchio, Michela Andretta muore sotto i ferri - Acilia – Doveva rimuovere un angioma all’orecchio, michela Andretta muore sotto i ferri - ACILIA - Un intervento fissato da tempo, di routine, la rimozione di un'angioma all'orecchio sinistro. L'operazione in una clinica privata di Roma. L'ingres ...

Michela Andretta, morta a Roma a 28 anni durante un'operazione all'orecchio. Il fidanzato ex calciatore: «Era un intervento di routine» - michela Andretta, morta a Roma a 28 anni durante un'operazione all'orecchio. Il fidanzato ex calciatore: «Era un intervento di routine» - Muore a 28 anni in clinica, dopo un intervento per l’asportazione di un angioma all’orecchio sinistro. Dopo due ore di operazione ai genitori e al compagno in attesa, i medici non ...