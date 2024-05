Met Gala 2024 | il meglio e il peggio sul red carpet - da Ariana a Zendaya

(Di martedì 7 maggio 2024) Anche quest’anno al Metropolitan Museum di New York sul reddel Methanno sfilato decine di celebrità. Il tema di questa edizione era “The Garden of Time”, legato alla mostra “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”. Abiti meravigliosi e originali, look horror, outfit tamarri in pieno stile prediciottesimo, cosplayer di Rita De Crescenzo e de la Strega Nera di Fantaghirò, anche questa volta abbiamo visto di tutto. Iri? Gli uomini che hanno deciso di non provarci nemmeno e si sono presentati come fossero a un qualsiasi festival del cinema. Met: ile ildal red. Nicholas Galitzine bono, bonissimo, ma dimenticabile sul red. You’r safe. ‘The Idea Of You’ star Nicholas Galitzine at ...

