Mercoledì | Steve Buscemi entra nel cast della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Secondo quanto riferito,si unirà aldisu Netflix. La notizia arriva da un rapporto di Variety. Nonostante ulteriori dettagli sul personaggio siano stati tenuti nascosti tant’è che i rappresentanti di Netflix ehanno rifiutato di commentare.è un attore prolifico, che ha ricoperto vari ruoli importanti sul grande e piccolo schermo nel corsosua carriera noto per la sua capacità di interpretare ruoli drammatici e comici in egual misura. Ha recitato in film come Le Iene, Fargo, Il Grande Lebowski e numerose produzioni di Adam Sandler. Ha anche recitato in spettacoli come Boardwalk Empire, Miracle Workers, la5 ...