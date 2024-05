Matteo Falcinelli e le ferite dopo l’arresto brutale - le ombre sugli agenti pagati dal locale | cosa non torna dal verbale

(Adnkronos) – La pratica dell'incaprettamento, finita sotto i riflettori per il caso dello studente italiano Matteo Falcinelli arrestato a Miami, "è inutilmente pericolosa, può esserlo di più o di meno a seconda di come viene attuata. Tanto più è ...

Matteo Falcinelli arrestato a Miami, la mamma: «Torturato come nei film sulla Gestapo, sono stati disumani» - matteo falcinelli arrestato a Miami, la mamma: «Torturato come nei film sulla Gestapo, sono stati disumani» - matteo falcinelli è stato sottoposto a «tortura e mi permetto di dire, a mio avviso, anche arresto infondato: hanno fatto una cosa disumana, che mi ricordo di aver visto a scuola ...

Spoleto abbraccia il suo Matteo: "Lo aspettiamo con grande affetto, stare con noi gli farà certo bene" - Spoleto abbraccia il suo matteo: "Lo aspettiamo con grande affetto, stare con noi gli farà certo bene" - Gli amici di una vita tendono la mano al giovane che ha subito brutalità dalla polizia statunitense. L’idea del rientro in Italia avanzata dalla mamma. Intanto si muove la Procura generale di Perugia ...

L’incontro nel campus con il 25enne italiano incaprettato: "Rivivo sempre quell’incubo, esco solo con mia madre" - L’incontro nel campus con il 25enne italiano incaprettato: "Rivivo sempre quell’incubo, esco solo con mia madre" - Lo studente umbro arrestato in Florida e il video choc: sono in terapia da uno psicologo e uno psichiatra. "Muovo ancora poco i polsi per colpa delle manette. A metà maggio torno in Italia e mi farò v ...