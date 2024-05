Matteo Falcinelli - da soffocamento ai danni alle ossa | i rischi dell’incaprettamento

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – La pratica dell'incaprettamento, finita sotto i riflettori per il caso dello studente italianoarrestato a Miami, "è inutilmente pericolosa, può esserlo di più o di meno a seconda di come viene attuata. Tanto più è stretta e tanto più ipossono essere maggiori; in assenza di sorveglianza isono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.