Mattarella | sfide inimmaginabili | rafforzare Ue come strumento di pace

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nicosia, 26 feb. (askanews) – “fino a pochi anni fa si sono affacciate: dall’aggressione russa all’Ucraina, allo scellerato attacco dei terroristi di Hamas, con le sue drammatiche conseguenze in termini umanitari – con l’inaccettabile morte di tanti innocenti in Israele e nella striscia di Gaza – alla spirale di instabilità che sta colpendo tanta parte del continente africano. Tutto questo ci induce ail nostro impegno per un ruolo sempre più profilato dell’Unione Europea, indispensabileper la difesa dei diritti umani e della”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso del brindisi in occasione della cena offerta dal presidente cipriota per la sua visita di Stato.ha reso ...