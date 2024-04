Un detenuto del Beccaria dopo le torture chiede di andare in ospedale - un agente | “N - te le sei meritate”

Carceri, i numeri del disastro - Sovraffollamento al 119,3% e già 30 suicidi dall’inizio dell’anno. Sono alcuni dei dati della situazione disastrosa delle carceri italiane presentati da "Nodo alla gola. XX Rapporto di Antigone sulle ...vita

Carcere di Sanremo, la visita dei deputati dem Ghio e Orlando: “Sovraffollato e con poco personale. Servono investimenti da parte del Governo” - "Sovraffollamento, personale insufficiente, pochi fondi per l'inserimento lavorativo dei detenuti e personale medico psichiatrico solo 8 ore a settimana in una struttura in cui l'incidenza di problema ...genova.repubblica

Carceri, in Umbria 5 suicidi in un anno. A Capanne record di persone in isolamento - di Daniele Bovi In un anno sono cinque le persone che si sono tolte la vita nelle carceri dell’Umbria. Il dato emerge dall’ultima edizione di «Nodo alla gola», il dossier di Antigone presentato luned ...umbria24