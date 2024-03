Nelson Peltz critica la strategia della Disney e il record di Kevin Feige dei Marvel Studios

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 26 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie, un investitore attivista desideroso di guadagnare diversi posti nel consiglio di amministrazione, ha recentemente sollevato alcune critiche riguardo allacreativa dello studio e ha messo in discussione ildidei, soprattutto dopo i risultati deludenti al botteghino dello scorso anno. In un’intervista con il Financial Times, riportata da Variety,ha espresso perplessità riguardo alla sceltadi produrre film con un cast tutto femminile o tutto afroamericano, chiedendosi perché non possano essere ...