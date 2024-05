Mano ha appena spoilerato le new entry di Mercoledì 2

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 7 maggio 2024) La prima stagione dello spin off della Famiglia Addams prodotto da Tim Burton ha battuto ogni record dii streaming e forse è anche per questo, oltre che per il lungo sciopero SAG - AFTRA, che l'ideazione dei nuovi episodi ha preso tanto tempo. Il tempo è sinonimo di cura e qui ci sono dei primati da superare! L'unica cosa che importa è che ci saranno nuove sofferenze in arrivo, proprio come vorrebbe la piccola di casa Addams. Dopo un lungo silenzio sull'eventualità di un ritorno della serie con2 (due mesi sono tanti quando uno show batte sui numeri Stranger Things), Netflix ha annunciato che ci sarebbe stato un altro semestre di lezioni alla Nevermore Academy. E tutti siamo impazziti. Ora, stanno iniziando le riprese vere e proprio eci ha anticipato più di qualcosa. Una clip lo segue mentre distribuisce i vari copioni davanti alle ...