“Ci ha lasciati” L’annuncio choc sulla famosa | appena 36 anni Mamma e famiglia di Marisa informano i fan

(Di martedì 16 aprile 2024) Lainfluencer è morta all’età di 36. Sono oltre 200mila i follower in lutto per la scomparsa della donna protagonista coi suoi video soprattutto su TikTok. A fare il triste annuncio è stata lache su Linkedin ha pubblicato un post pieno di dolore. “Ho bisogno di dirlo, anche se questa non è una piattaforma dove comunicare notizie del genere. Mia figlia Roth è morta, lasciando un vuoto incredibile nelle nostre vite e in quelle di tutte le altre persone che hanno avuto modo di conoscerla. Siamo distrutti”. Stiamo parlando di KyleRoth che in passato aveva lottato contro un tumore al colon e aveva condiviso sui social molti momenti di questa battaglia. Ora è mistero sulle cause della morte. Leggi anche: “È stato terribile”. Precipita da 50 metri per una foto, la...