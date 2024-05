Madonna di Trevignano - le chat su donazioni e profezie tra Gisella e Scozzar - il frate arrestato per maltrattamenti

Il nuovo messaggio della Madonna di Trevignano e il ritorno di Gisella Cardia: "L'odio viene da Satana" - Il nuovo messaggio della Madonna di trevignano e il ritorno di Gisella Cardia: "L'odio viene da Satana" - Gisella Cardia ritorna sulla collina di trevignano e riceve un nuovo messaggio dalla Madonna: "L'odio appartiene a Satana", il video ...

Insulti sessisti in chat contro la capogruppo della Lega Annamaria Moretto e l'onorevole Ingrid Bisa. Consigliere nella bufera: «Le scuse non bastano» - Insulti sessisti in chat contro la capogruppo della Lega Annamaria Moretto e l'onorevole Ingrid Bisa. Consigliere nella bufera: «Le scuse non bastano» - MONTEBELLUNA (TREVISO) - Offese alla capogruppo e all'onorevole: «Fatto gravissimo». È il sindaco Adalberto Bordin ...