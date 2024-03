“Maltrattava gli anziani che aveva in cura” | operatore socio sanitario arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Massa Marittima (Grosseto), 18 marzo 2024 – Avrebbe insultato e in alcuni casi anche percosso glicheinnella rsa. Per questo unè statoe si trova ora ai domiciliari. Accade in una struttura di Massa Marittima dopo lunghe e acte indagini dei carabinieri. La custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Grosseto. L'attività dei carabinieri è partita da una segnalazione riguardante il comportamento anomalo dell'uomo che lavorava nella struttura con compiti di assistenza aglilì ricoverati. Le indagini, durate alcuni mesi, hanno fatto emergere diversi elementi a carico dell'indagato a cui è stato contestato il reato di maltrattamenti in famiglia. Il ...