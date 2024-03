ATP Indian Wells 2024 | sfuma la finale per Bolelli e Vavassori | Granollers e Zeballos all’ultimo atto

(Di giovedì 14 marzo 2024) Finisce in semiil Masters 1000 diper Simonee Andrea. Dopo aver battuto negli ottavi Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, Marcele Horaciosconfiggono anche l’altra coppia tutta italiana del tabellone. 4-6 7-6(7) 10-8 il punteggioa favore del duo ispano-argentino, che aspetta ora nell’ultimoi tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz oppure l’olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic. Il primo set inizia con le due coppie che, ognuna con i propri elementi, trovano il modo di tenere il servizio senza tanti problemi. Nel quinto gioco, però, è un grandea determinare la svolta del parziale, con il break a 15 che arriva in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NARDI-PAUL 5-4 Granollers/ Zeballos VINCENTE DI DRITTO LUNGOLINEA DI Bolelli ! 5-3 In rete la risposta di Granollers. 5-2 Gratuito di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NARDI-PAUL 9-7 Fantastico riflesso di Vavassori sotto rete. 9-6 Granollers/ Zeballos . In progressione Bolelli , purtroppo il rovescio al ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NARDI-PAUL Si chiude qui questa DIRETTA LIVE , ricordando che è rimasto solo Jannik Sinner per l’Italia in gara a Indian Wells e giocherà ... (oasport)

Diretta Nardi, segui la sfida contro Paul agli Atp di Indian Wells LIVE: Indian WELLS (STATI UNITI) - Dopo l'impresa contro Novak Djokovic, Luca Nardi è pronto a scendere in campo per gli ottavi di finale del torneo di Indian Wells. Il 20enne pesarese sfiderà lo ...corrieredellosport

Indian Wells, Nardi sconfitto da Paul in due set: Il 20enne pesarese, n.123 ATP, autore ai sedicesimi dell'eliminazione del serbo e numero 1 al mondo Novak Djokovic, si è arreso allo statunitense ...agi

Nardi-Paul all'ATP Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Luca Nardi torna in campo a Indian Wells dopo l'impresa contro Djokovic. Il 20enne sfida Tommy Paul, n. 17 al mondo e mai affrontato in carriera, per un posto nei quarti di finale. Il match è in ...sport.sky