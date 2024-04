Cinque anni di amministrazione Gori | ecco la relazione di fine mandato

Mentre l’interesse per l’ Economia circolare è in costante aumento, il suo effettivo attuarsi è ancora una rarità a livello globale. Questo è il triste verdetto emerso dall’ultimo “Circularity GAP ... (quifinanza)

Sindaco Brugnaro ha presentato a Roma il contributo d’accesso alla Stampa estera - ROMA (ITALPRESS) - Questa mattina il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha presentato a Palazzo Grazioli a Roma, con la presidente dell'Associazione della S ...italpress

Convivenza pacifica con gli orsi: in Trentino non si fa nulla per favorirla - Un anno dalla tragica ed evitabile morte di Andrea Papi, la Provincia continua colpevolmente a non fare nulla per la sicurezza di cittadini e orsi mentre il Parco Adamello Brenta cancella il progetto ...lav

Fare i conti con i conti pubblici - Tra pochi giorni il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti dovrà pubblicare il DEF, ma l'effetto del Superbonus, la crescita bassa e il debito che non scende gli stanno complicando il lavoro ...ilpost