Ragazzina di 15 anni litiga con una 14enne nel Bresciano e l’accoltella più volte | è gravissima

(Di giovedì 21 marzo 2024) Unadi Roè Volciano (Brescia) è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Una 15enne l'avrebbe colpita diversecon un coltello. Non è ancora chiara la dinamica dell'aggressione.

È arrivata all' ospedale Sant'Anna di Torino spaventata e preoccupata, insieme alla mamma , perché incinta a 13 anni . La stessa Ragazzina , oggi, ha ancora il terrore negli occhi mentre risponde alle ... (today)

Follia nel Bresciano. Una ragazzina di 15 anni ha ferito a coltellate una 14enne durante una lite . L'aggressione è accaduta a Roè Volciano in provincia di Brescia. La vittima,... (leggo)

Folle lite tra adolescenti: Ragazzina di 14 anni ferita a coltellate da una 15enne, è gravissima - Follia nel Bresciano. Una Ragazzina di 15 anni ha ferito a coltellate una 14enne durante una lite. L'aggressione è accaduta a Roè Volciano in provincia di Brescia. La vittima, trasferita in ospedale ...leggo

Roè Volciano, lite tra ragazzine finisce a coltellate: una 15enne ferisce una 14enne - La vittima è in condizioni serie, mentre la responsabile è stata portata in caserma a Salò e l’ipotesi d’accusa è di tentato omicidio ...ilgiorno

Gela, si spara alla testa con la pistola della mamma: 14enne in rianimazione - (Adnkronos) - Un ragazzo di 14 anni si è sparato alla testa con la pistola della mamma ieri sera a Gela, ed ora ricoverato in gravi condizioni in rianimazione. Il ragazzino, trasportato all'ospedale ...palermomania