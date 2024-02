Mercato immobiliare in crisi | l’Istat | Compravendite in calo del 16% nel secondo semestre del 2023

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Neltrimestresono 235.725 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unita’ immobiliari. Lo riferisce Istat nel suo report sulneltrimestre, spiegando che la variazione percentuale calcolata sul dato destagionalizzato e’ di -4,1 per cento rispetto al trimestre precedente, mentre la variazione su base annua calcolata sul dato non destagionalizzato e’ di -16,0 per cento. Nel confronto congiunturale l’abitativo segna variazioni percentuali negative in tutte le ripartizoni geografiche del Paese (Nord-ovest -5,9 per cento, Nord-est -5,1 per cento, Sud -4,1 per cento, Centro -2,4 per cento), fatta eccezione per le Isole che rimangono sostanzialmente stabili (+0,1 per cento). ...