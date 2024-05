Lilli Gruber al vetriolo contro Mentana | Benvenuti alle 20 | 46 e non alle 20 | 30…L’incontinenza è una brutta cosa

(Di martedì 7 maggio 2024) Un inizio di puntata frizzante quello di ieri sera, lunedì 6 maggio, a Otto e Mezzo su La7. La giornalistaha aperto il programma con una (poco) velata critica a Enricoche con il Tg La7 precede la trasmissione. “20:46 e non20:30…ma insomma l’incontinenza è una”, ha esordito, chiedendo poi scusa per aver cominciato l’appuntamento in ritardo. L’ovvio riferimento è quindi proprio ache conduce il tg serale di La7 e che, secondo, è arrivato lungo con i tempi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Incredibile scenata in diretta tv di Lilli Gruber . La conduttrice di Otto e Mezzo appare in video evidentemente nervosa in apertura della puntata di lunedì 6 maggio.Leggi anche: Lilli Gruber guarda in camera e dice “So’ Lilli ”: lo sketch con Geppi ...

Otto e mezzo inizia in ritardo, Gruber furibonda con Mentana: “Incontinenza una brutta cosa” - Otto e mezzo inizia in ritardo, gruber furibonda con Mentana: “Incontinenza una brutta cosa” - lilli gruber ha dato vita ad un importante sfogo durante la puntata del 6 maggio di Otto e mezzo, il talk show pre-serale di La7. “Buonasera e ...

Lilli Gruber furiosa con Enrico Mentana per lo sforo: ‘l’incontinenza è una brutta cosa’ - lilli gruber furiosa con Enrico Mentana per lo sforo: ‘l’incontinenza è una brutta cosa’ - Otto e mezzo: lilli gruber furiosa per aver cominciato in ritardo a causa dello sforamento del TG di Enrico Mentana.

Lilli Gruber contro Enrico Mentana in diretta Tv: “L’incontinenza è una brutta cosa” - lilli gruber contro Enrico Mentana in diretta Tv: “L’incontinenza è una brutta cosa” - lilli gruber contro Enrico Mentana la cui "incontinenza" avrebbe costretto a cominciare in ritardo Otto e Mezzo ...