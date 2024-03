Inaugurato un centro medico all'aeroporto di Linate. Come funziona

(Di giovedì 14 marzo 2024) Mlano –disarà possibile sottoporsi ad analisi mediche e controlli nel nuovodi Bianalisi aperto con i suoi servizi medici ai passeggeri e al personale – oltre 8mila lavoratori - che ogni giorno transitano per lo scalo milanese. Ilè statoquesta mattina, alla presenza dell’amministratore delegato di SEA Aeroporti di Milano Armando Brunini, del presidente del gruppo Bianalisi Giuliano Caslini e del responsabile clinico del gruppo Bianalisi Giorgio Scivoletto. Bianalisi gruppo per la diagnostica integrata ed è stato il primo in Italia ad aprire un poliambulatorio all'interno di un aeroporto. Dopo ildi Milano Malpensa, nato lo scorso luglio al Terminal 1, si aggiunge oggi la struttura di Milano ...

Bloom si fa in tre, Gianluca Degani apre una gelateria in via Vignolese: Il maestro di gelateria Gianluca Degani continua a sognare in grande e inaugura sabato 16 marzo la sua terza gelateria-caffetteria. Il nuovo Bloom, Naturalmente Gelato si trova in Strada Vignolese n.modenatoday

Magenta. AL centro PARCO “LA FAGIANA” UN PERCORSO BOTANICO INCLUSIVO: (mi-lorenteggio.com) Magenta, 14 marzo 2024. Il Parco del Ticino, in collaborazione con la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, ha Inaugurato questa mattina il percorso botanico inclusivo presso ...mi-lorenteggio

Inaugurata la prima Biennale d’Arte di Malta: Con l’inaugurazione della prima Biennale d’Arte di Malta, l’arcipelago si pone al centro del panorama artistico e culturale internazionale. L’evento di apertura si è tenuto nella Sala del Trono d [ ...advtraining