Liguria scattano le manette | fermati il Governatore Toti e l’ex presidente Spinelli

(Di martedì 7 maggio 2024) Tangenti in porto, maxi blitz delle forze dell’ordine: arrestati Giovanni, Aldoed altri Come un fulmine a ciel sereno arriva una clamorosa notizia riguardante le tangenti in porto. Negli ultimi minuti, infatti, è stata confermata la notizia dell’arresto da parte deldella, Giovannied anche deldel Livorno, Aldo. Giovannie Aldo(Ansa Foto) Notizie.com*ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO* L'articolo proviene da Notizie.com.

Marco Fagandini, Matteo Indice, Tiziano Ivani - Marco Fagandini, Matteo Indice, Tiziano Ivani - Tra i principali inquisiti, oltre a toti, Signorini e spinelli, figura l’attuale capo di Gabinetto della Regione, ed sindaco di Porto Venere , Matteo Cozzani, ai domiciliari per corruzione e sospetto ...

A Roma la dignità per i defunti viene sepolta con loro - A Roma la dignità per i defunti viene sepolta con loro - A Roma la dignità per i defunti viene sepolta con loro, Italia dei Diritti a muso duro contro l'amministrazione capitolina.

A Roma la dignità per i defunti viene sepolta con loro, Italia dei Diritti a muso duro contro l'amministrazione capitolina - A Roma la dignità per i defunti viene sepolta con loro, Italia dei Diritti a muso duro contro l'amministrazione capitolina - Carlo spinelli Segretario Provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna IdD denuncia l'ennesima situazione di degrado in cui versa il cimitero Flaminio di Prima Porta Denunciamo ...