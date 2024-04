(Di mercoledì 17 aprile 2024) Lotra Btp eaprea 145base. In lieve rialzo il rendimento del decennale italiano che sale al 3,95% dal 3,93% della chiusura di ieri.

apre in calo a 137,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi , contro i 139,7 punti della chiusura di venerdì scorso. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,75%, mentre quello ... (quotidiano)

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è stabile a 145 punti - Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 145 punti base. In lieve rialzo il rendimento del decennale italiano che sale al 3,95% dal 3,93% della chiusura di ieri.quotidiano

ANALISI - Bce perdonerà i peccati di bilancio dell'Italia, se necessario - E allora, l'Italia è al riparo da problemi Non per forza. Il Def presentato la scorsa settimana dal governo guidato da Giorgia Meloni prevede un debito in crescita fino al 2026, il che rende più ...it.investing

Borsa: clima nervoso tra tensioni geopolitiche e scommesse su tassi, +0,15% Milano - Bene Saipem ed Amplifon, giu' Interpump (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 apr - Seduta volatile per le Borse europee con i principali listini che, dopo una partenza tonica, hanno chiuso debol ...borsa.corriere