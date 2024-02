L' Eredità | Chiara conosceva la risposta | un terremoto in diretta su Rai 1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Altro giro, altra puntata de L'. E ovviamente un altro "caso" sollevato dal popolo di X che, sera dopo sera, commenta in tempo reale la puntata. Siamo nel regno di Marco Liorni, al format in onda su Rai 1, il gioco delle parole e dei loro legami, programma seguitissimo e campione in termini di share. Alla vigilia come campione si è affermato Michele, che alla Ghigliottina però non è riuscito a portare a casa quel che gli era rimasto dopo i tagli, ossia 10mila euro. Ci riprova questa sera, ovviamente, ma deve vedersela con. Ed è proprio quest'ultima, volto già noto per chi segue l', ad essere finita nel mirino del popolo dei social. Il ritornello è sempre lo stesso: gli autori la favorirebbero. E in molti lo sostenevano sin dalle prime battute della puntata di oggi, martedì 20 febbraio, insomma quando ancora i ...