Le morti sul lavoro vanno affrontate come stragi di uno Stato privatizzato e corrotto

(Di martedì 7 maggio 2024) Stavo scrivendo una riflessione su Palazzina Laf, il coraggioso bel film di Riondino sul reparto confino all’Ilva di Taranto premiato con i David di Donatello, quando è arrivata la notizia della nuova strage sul. A Casteldaccia di Palermo, cinque lavoratori impegnati nella manutenzione delle fognature hanno fatto la morte del topo. Il primo di loro probabilmente èsoffocato da esalazioni di gas solforoso, e probabilmente uno alla volta i suoi compagni sonoscendendo nel pozzo avvelenato nel generoso tentativo di salvare chi era svenuto. Erano quasi tutti dipendenti di un appalto della municipalizzata Amap, azienda pubblica quotata in Borsa e in via di progressiva privatizzazione. Chetutte le imprese del settore appalta al risparmio attività che una volta svolgeva in proprio con tutte le regole ...

Palermo, 7 mag. (Adnkronos) - La Procura di Termini Imerese (Palermo), che ha aperto un'inchiesta sulla tragedia sul lavoro avvenuta ieri pomeriggio, lunedì 6 maggio, a Casteldaccia (Palermo) dove sono morti 5 operai per le esalazioni di gas in una ...

