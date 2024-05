Lavoro - Monaco Università Firenze | Consulenti important - centrale incontro con studenti

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Questa nostra partecipazione nasce su un'iniziativa portata avanti daidel, ed è moltoe perché mette insieme due mondi diversi: i nostriche si affacciano al mondo dele chi invece già vi opera da anni". Così la delegata della Rettrice dell'diall'inclusione e alla diversità, Maria Paola, a margine oggi della presentazione, nell'Ateneo fiorentino durante il Career day, del Festival del2024, in programma dal 16 al 18 maggio alla Fortezza da Basso, a cui l'Ateneo ha concesso il patrocinio. "I-ha continuato- svolgono un ruolo moltoe all'interno del nostro mercato del ...

Roma, 17 apr. (Labitalia) - 'Leve strategiche di rilevante importanza' per le imprese che vogliono incentivare e fidelizzare i propri dipendenti, migliorando la produttività e il clima organizzativo. Welfare aziendale, fringe benefit e premi di ...

Così Ester Dini , responsabile dell’ufficio studi Fondazione studi consulenti del Lavoro , oggi a margine della conferenza stampa all’università di Firenze, nel corso del career day, per la presentazione del Festival del Lavoro "Proprio oggi in ...

Lavoro, Monaco (Università Firenze): "Consulenti importanti, centrale incontro con studenti" - lavoro, Monaco (Università Firenze): "consulenti importanti, centrale incontro con studenti" - Così la delegata della Rettrice dell'Università di Firenze all’inclusione e alla diversità, Maria Paola Monaco, a margine oggi della presentazione, nell'Ateneo fiorentino durante il Career day, del Fe ...

Lavoro, Dini (Consulenti): "Mancano competenze digitali, pochi giovani scelgono materie Stem" - lavoro, Dini (consulenti): "Mancano competenze digitali, pochi giovani scelgono materie Stem" - Così Ester Dini, responsabile dell’ufficio studi Fondazione studi consulenti del lavoro, oggi a margine della conferenza stampa all’università di Firenze, nel corso del career day, per la presentazion ...

Lavoro, De Luca (consulenti): "Al Festival a Firenze confronto su futuro Paese, IA al centro" - lavoro, De Luca (consulenti): "Al Festival a Firenze confronto su futuro Paese, IA al centro" - Quindi per orientarli, per spiegare come è possibile trovare lavoro, quali sono i migliori percorsi". Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, ...