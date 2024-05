Lavoro - Dini Consulenti | Mancano competenze digital - pochi giovani scelgono materie Stem

(Di martedì 7 maggio 2024) Così Ester, responsabile dell’ufficio studi Fondazione studidel, oggi a margine della conferenza stampa all’università di Firenze, nel corso del career day, per la presentazione del Festival del"Proprio oggi in occasione del Career Day diamo un'anticipazione su una delle ricerche portanti del Festival delche riguarda proprio il fabbisogno

Per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini , il «Bonus Befana» voluto da Meloni e che prevede un contributo una tantum per le famiglie con redditi fino a 28mila euro «una marchetta elettorale» . In mattinata, la presidente del ...

La presidente del Consiglio: "Da quando siamo al governo gli occupati in Italia sono cresciuti di oltre mezzo milione, abbiamo toccato il record di occupazione, i contratti stabili aumentano, la precarietà diminuisce". Per la Festa dei lavoratori ...

Articolo pubblicato giovedì 02 Maggio 2024, 08:01 In un video virale sulle piattaforme sociali, Giorgia Meloni ha fatto una promessa audace in occasione del Primo Maggio : un pacchetto di misure da oltre 5 miliardi di euro per rianimare ...

Lavoro, Dini (Consulenti): "Mancano competenze digitali, pochi giovani scelgono materie Stem" - lavoro, dini (Consulenti): "Mancano competenze digitali, pochi giovani scelgono materie Stem" - Così Ester dini, responsabile dell’ufficio studi Fondazione studi consulenti del lavoro, oggi a margine della conferenza stampa all’università di Firenze, nel corso del career day, per la ...

