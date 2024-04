L’Atalanta Under si arrende al Padova | 2-0 all’Euganeo Ennesimo 0-0 per l’AlbinoLeffe

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 14 aprile 2024). Sconfitta per23 che cade 2-0 sul campo del, secondo della classe. Dopo un buon avvio di marca nerazzurra, con il palo colpito da Vlahovic, ilsblocca il match al 18? grazie alla grande conclusione da fuori di Cretella che stappa la partita. Sei minuti più tardi ilchiude i giochi, quando su un errato disimpegno delne approfitta Fusi che entra in area e supera Vismara con il piazzato del definitivo 2-0. Nella ripresa l’23 prova a spingere per cercare di riaprire la partita, ma la spinta della squadra di Modesto si infrange su Donnarumma, decisivo in ben tre circostanze su Muhameti e per due volte su De Nipoti. Palestra, invece, viene fermato dal palo....