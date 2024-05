La tappa senese del Giro d’Italia Rapolano Terme - un paese in rosa

(Di martedì 7 maggio 2024) Unsi tinge diper accogliere l’arrivo del. C’è grande fermento e cresce l’attesa aper l’arrivo delladi giovedì 9, con partenza da Viareggio. 180 chilometri, con tre tratti di sterrato: questo il tragitto che percorreranno Tadej Pogacar, Filippo Ganna, Julian Alaphilippe e gli altri campioni attesi all’arrivo di piazza delle Repubblica (o Piazzone), nel cuore del centro termale delle Crete senesi. Da settimane il Comune ha sistemato cartelli agli angoli e agli incroci delle strade per celebrare ’città di’. Ma c’è grande eccitazione anche tra la popolazione. Tutti i balconi, le terrazze, le finestre, così come le vetrine delle scuole o le facciate dei negozi sono ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro d’Italia 2024 , da Aqui Terme ad Andora per 190 chilometri da percorrere. Altra occasione per i velocisti dopo l’arrivo di ieri a ...

Rivoluzione nei parcheggi. Ecco i provvedimenti di Metro - Rivoluzione nei parcheggi. Ecco i provvedimenti di Metro - La tappa del giro di Italia comporta anche delle modifiche al servizio dei parcheggi getito da Metro srl. Vediamo il dettaglio. Parcheggio Palatucci. Sarà possibile raggiungere il parcheggio fino alle ...

Giro d’Italia, dal Bracco fino al confine toscano. La quinta tappa parla spezzino, la mappa dei divieti in provincia - giro d’Italia, dal Bracco fino al confine toscano. La quinta tappa parla spezzino, la mappa dei divieti in provincia - Domani la celebre carovana sarà impegnata nella Genova-Lucca. Previsto un traguardo volante a Ceparana. Il torpedone degli sponsor protagonista a Dogana. Limitazioni al traffico per il passaggio dei c ...

Terza tappa per il belga Merlier, Pogacar è ancora insaziabile - Terza tappa per il belga Merlier, Pogacar è ancora insaziabile - Dopo i primi due giorni difficili, che hanno visto gare classiche, i concorrenti hanno deciso di prendersi una pausa. Questa tappa di 166 km senza grandi ...