La protesta nelle piazze georgiane mi ricorda perché l’Ucraina lotta per la libertà

(Di martedì 7 maggio 2024) Le immagini della piazza a Tbilisi mi riportano alla rivoluzione della dignità di Kyjiv e delle altre città ucraine, tra le quali anche Donetsk. La rivoluzione entrata nella storia con il nome “Euromaidan” in Ucraina e “Maidan” in Europa. Quella aggiunta di “Euro” che sta davanti al Maidan è stata il simbolo per cui siamo scesi in piazza a Novembre 2013. Dopo aver venduto al popolo per due anni l’adesione all’Unione Europea, l’allora presidente in carica Viktor Yanukovych, durante un incontro notturno a Vilnius che avrebbe dovuto avviare il percorso europeo del, ha stracciato l’accordo con Bruxelles e ha preso la direzione opposta, verso le braccia della Russia. Yanukovych ha sempre avuto rapporti stretti con il dittatore russo Vladimir Putin, tanto che la sua politica favorevole all’adesione all’UE aveva sorpreso tutti. Il suo comportamento a Vilnius, invece, ...