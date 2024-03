Giogiò Cutolo ucciso a Napoli | la protesta della mamma fuori dal tribunale | “Giustizia o rivoluzione civile”

(Di martedì 19 marzo 2024) «Vogliamo la, se non ci sarà faremo la». Lo ha gridato al megafono ladi Giovanbattista, conosciuto da tutti come, il 24enneil 31 agosto del 2023 da un minorenne che gli ha sparato in piazza Municipio, a. Ladel ragazzoè con circa 50 persone all’esterno deldei minori di, dove questa mattina c’è l’udienza preliminare del processo al 17enne che sparò uccidendo il ragazzo. Leggi anche:, musicista: svolta nelle indagini Al via il processo al baby killer Il minore, che ha scelto il rito ...

