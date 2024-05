La Marca | Buongiorno perfetto per il Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 7 maggio 2024) Domenico Laè intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Udinese-“Pareggiare con lo stesso risultato etore dello scorso anno sembra quasi uno scherzo del destino invece per ilrappresenta l’ennesima beffa di una stagione che mestamente sta arrivando alla conclusione. L’approccio delnon è stato differente da quello visto con l’Empoli, nonostante ciò nella ripresa è arrivata la rete di Osimhen, che faceva pensare ad un ritorno alla vittoria considerate le difficoltà dell’Udinese, invece i partenopei sono stati capaci di ripetere gli errori visti già in altre partite e farsi riacciuffare nei minuti finali. Impressiona in negativo la fragilità difensiva di una squadra che non riesce a mantenere la porta inviolata da fine gennaio, ...