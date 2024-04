La Marca | “Vedrei bene Zaniolo al Napoli ”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 aprile 2024) Domenico La, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: Monza-– “Una partita che rappresenta in parte ciò che poteva essere ma non è stato. Un primo tempo come tanti visti in questo campionato, dove la squadra è apparsa lenta e prevedibile, ma soprattutto vulnerabile: è bastata un’accelerazione, al Monza, per trovare il vantaggio con Djuric, il centravanti, come del resto Zerbin in occasione dell’assist ha avuto tutto il tempo per battere di testa l’incolpevole Meret. Nemmeno la rete dei brianzoli nei primi quarantacinque minuti è stata capace di scuotere l’animo degli azzurri che sono andati avanti con un possesso sterile e senza cambiare ritmo all’incontro”. “Nell’intervallo sicuramente Calzona avrà toccato le corde giuste, perché nella ripresa si è vista una squadra completamente diversa, ...