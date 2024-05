La guerra ibrida non russa Hacker contro Meloni - ministeri e Gdf

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 7 maggio 2024) Nuova offensiva deglifilorussi Noname057(16)obiettivi istituzionali italiani. Sono stati attaccati, tra gli altri, il sito personale di Giorgia, presidente del Consiglio, quelli deidelle Infrastrutture e dello Imprese, un sottodominio della Guardia di finanza. Le pagine web sono raggiungibili, anche se con alcuni rallentamenti: al momento l’unico che risulta in down è quello dedicato ai concorsi delle Fiamme Gialle. “Continuiamo il nostro viaggio attraverso l’Italia”, scrivono glirivendicando l’attacco. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha avvertito le autorità interessate e sta lavorando per contrastare gli effetti degli attacchi. Ieri Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha dichiarato che in vista delle elezioni ...