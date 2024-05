La congiura dei pazzi | così andò il colpo di Stato contro i Medici Ascolta il podcast

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Alessandro Antico prosegue i suoi audioviaggi nel passato alla riscoperta di usi, costumi, tradizioni della Città del Fiore, della sua vita quotidiana, della sua politica, dei suoi intrighi. In questosi affronta uno dei capitoli più terribili e sanguinosi della storia di Firenze: la “dei”, l’attentatoLorenzo e Giuliano de’nella domenica di Pasqua del 26 aprile 1478 in Cattedrale. Il complotto fallì: tutti iti vennero catturati e giustiziati, il resto della famigliabandita per sempre da Firenze dopo che Giuliano, il fratello minore del Magnifico, cadde sotto i colpi di pugnale in Duomo.