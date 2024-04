Wired celebra i suoi 15 anni con il podcast Grande Giove

Allo Studio Ghibli la Palma d'Oro onoraria al 77° Festival di Cannes - Per la prima volta la kermesse cinematografica assegna un premio collettivo: a riceverlo, la casa di animazione fondata da Hayao Miyazaki che ha realizzato capolavori come Il mio vicino Totoro ...wired

La mostra che celebra i 40 anni di Technogym - Presenta 40 Technogym Bench interpretate da 40 designer e artisti di tutto il mondo e sarà aperta al pubblico dal 16 al 21 aprile ...wired

Wired for Sound: celebrate the music of Cliff Richard at The Royal Hippodrome - Jimmy Jemain as Cliff Richard. Jimmy performs solo in his Shadow of Cliff Show but also performs with a brilliant band in their Wired for Sound Show, which sells out in theatres. He has a great fan ...sussexexpress.co.uk