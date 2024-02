Arrestato per tentato omicidio Colpisce più volte il padre alla testa con la brocca di vetro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ha rischiato di ucciderlo, colpendolo ripetutamente con unadi, fino a mandarla in frantumi per i colpi che avrebbe rivolto al, al culmine di una nuova, l’ennesima, lite. Ultimo capitolo, secondo quanto reso noto dquestura, di un rapporto decisamente tormentato e turbolento tra genitori e figlio. Per questo, un uomo di 39 anni è statocon l’accusa diper aver aggredito e gravemente ferito il. Gli agenti della squadra volante della questura di Perugia sono intervenuti, alcuni giorni fa, in un’abitazione del capoluogo dopo la richiesta di soccorso per una lite in famiglia, ricevuto al numero unico di emergenza. In casa, i poliziotti hanno trovato l’uomo, il presunto aggressore, con ancora in ...