(Di venerdì 5 aprile 2024) Con il ddl, il governo Meloni ha fatto anche delle proposte "apprezzabili", dice la deputata M5s Marianna Riccardi in un'intervista a Fanpage.it. Il problema è che su punti cruciali - come l'assunzione di piùsociali - non si mettono risorse. Così il provvedimento diventa un "controsenso".

Terzo settore, Ricciardi (M5s): “Governo trova soldi per armi ma non per assumere assistenti sociali” - Con il ddl Terzo settore, il governo Meloni ha fatto anche delle proposte "apprezzabili", dice la deputata M5s Marianna Riccardi in un'intervista ...fanpage

Salute, consulenze e screening gratuiti nel Catanese: dove e quando - Giornata mondiale della salute: nel Catanese un Villaggio della Salute offrirà assistenza, screening gratuiti e consulenze alla cittadinanza.catania.liveuniversity

Samsung da record, l’utile può salire del 931% per questo motivo - Il settore dei chip cresce e Samsung intravede un utile record, a +931% nel primo trimestre. Perché i prezzi dei semiconduttori aumentano e il colosso sudcoreano è ottimistamoney