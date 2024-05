Ucraina - sventato dagli 007 di Kiev un piano russo per assassinare Zelensky

(Di martedì 7 maggio 2024) Il servizio di sicurezza ucraino (Sbu), secondo quanto riferisce oggi il Guardian, afferma di aver scoperto una rete di agenti russi che complottavano perVolodymyre altri funzionari governativi. Il servizio di sicurezza ucraino ha scoperto una rete di agenti russi che complottavano perSecondo quanto si legge sul canale Telegram dello stesso Sbu, sono stati arrestati due colonnelli dell’amministrazione della Guardia di Stato dell’che comunicavano informazioni segrete alla Federazione Russa. Il servizio di sicurezza ucraino fa sapere che gli agenti coinvolti nel complotto perlavoravano su incarico del quinto dipartimento del Servizio federale per la sicurezza della Russia (Fsb) responsabile delle ...

Mosca , 9 marzo 2024 – “La Russia non ha alcuna intenzione di assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky” : lo ha detto il primo vice rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, come riporta la Tass. “Pensate ...

