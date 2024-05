Istat | Diminuisce la popolazione a rischio povertà ma aumentano gli italiani in grave deprivazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Nel 2023, il 22,8% dellaè a rischio di povertà o esclusione sociale: valore in calo rispetto al 2022 (24,4%) a fronte di una riduzione della quota dia rischio di povertà, che si attesta al 18,9% (da 20,1% dell’anno precedente), e di un lieve aumento dellain condizione dimateriale e sociale (4,7% rispetto al 4,5%). Lo comunica l’. Nel 2023, indica nel dettaglio l’istituto di statistica, il 18,9% delle persone residenti in Italia risulta a rischio di povertà (circa 11 milioni e 121mila individui) avendo avuto, nell’anno precedente l’indagine, un reddito netto equivalente, senza componenti figurative e in natura, inferiore al 60% di quello mediano (11.891 euro). Al calo dell’incidenza di persone a rischio di povertà rispetto ...

Da una proiezione al 2022 degli importi mensili riferiti agli assegni familiari fruiti in precedenza, viene fuori che il 9,6% delle famiglie italiane, pur mantenendo il diritto al beneficio, subisce una perdita economica nel passaggio alla nuova ...

Povertà si riduce in Italia ma redditi reali crollano con ihnflazione

Istat, la popolazione a rischio povertà scende al 18,9%: dati economici sempre più confortanti - Istat, il calo dell'incidenza di persone a rischio di povertà è legato al contributo dell'insieme delle misure di sostegno alle famiglie

