Israele attacca Rafah e prende il controllo del valico | confermati 15 morti civili

La Cina esorta Israele a "smettere di attaccare Rafah" - La Cina esorta israele a "smettere di attaccare Rafah" - Milano, 7 mag. (askanews) - "La Cina esprime grave preoccupazione per il previsto lancio da parte di israele di un'operazione militare di ...

Ecco cosa prevede l’accordo di cessate il fuoco per Gaza approvato da Hamas - Ecco cosa prevede l’accordo di cessate il fuoco per Gaza approvato da Hamas - Mag 7, 2024 M.O. Roma, 7 mag. (askanews) – Al-Araby al-Jadeed ha ottenuto il testo dell’accordo di cessate il fuoco per Gaza accettato ieri da Hamas, in attesa di un pronunciamento ufficiale di Israel ...

Giornalismo, premio Pulitzer al New York Times per reportage sull’attacco di Hamas del 7 ottobre - Giornalismo, premio Pulitzer al New York Times per reportage sull’attacco di Hamas del 7 ottobre - Tris di premi per il New York times al Pulitzer, anche per il miglior servizio sull'attacco di Hamas contro israele il 7 ottobre.