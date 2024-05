Israele attacca Rafah e boccia la tregua annunciata da Hamas

Negoziati sospesi tra Israele e Hamas fino a domani. Al termine di una giornata di intensi negoziati per una tregua a Gaza, la delegazione di Hamas che era al Cairo per i colloqui ieri ha consegnato la risposta del gruppo ai mediatori di Egitto e ...

(Adnkronos) – Sono ore di attesa per quanto emergerà dai colloqui al Cairo, in Egitto, sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas e il rilascio degli ostaggi. Notizie e smentite si rincorrono: sui negoziati per Gaza e un accordo di tregua incombe ...