Isola dei Famosi 2024 - stasera su Canale 5 | anticipazioni diretta lunedì 6 maggio Nomination ed eliminati

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’dei, il reality show condotto da Vladimir Luxuria torna con la settimana puntata sempre in prima serata su5. Cosa succederà? Non solo il verdetto del televoto, ma spazio anche il ritiro di Daniele Radini Tedeschi e alla convivenza forzata tra i naufraghi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla settima puntata dideisu5, ladella settima puntata del 6: conduttore, inviato e opinionisti Lunedi 6dalle ore 21.35 appuntamento con la settima puntata de ...

I ritratti di Fra' Galgario, ragione e sentimento - I ritratti di Fra' Galgario, ragione e sentimento - “Ritratto del conte Giovanni Battista Vailetti”, rappresenta uno dei più famosi ritratti dell'artista, databile alla fine del secondo decennio del Settecento. La tela costituisce una vera e propria ...

Antonella Clerici fa l’appello in diretta alla figlia: «Prendi l’antibiotico per favore!» - Antonella Clerici fa l’appello in diretta alla figlia: «Prendi l’antibiotico per favore!» - Più immediato di un messaggio sul cellulare o di una telefonata, c’è solo la televisione. Soprattutto se in quel momento sei in onda. Dopo Vira Carbone, anche Antonella Clerici approfitta del mezzo te ...

Miami Grand Prix come GTA 6: Sky Sports UK realizza un trailer ispirato al gioco Rockstar - Miami Grand Prix come GTA 6: Sky Sports UK realizza un trailer ispirato al gioco Rockstar - Per celebrare la gara di F1, l'emittente inglese ha deciso di creare un filmato ispirato al primo trailer di GTA 6.