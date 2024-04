Binaghi | “Sinner all’Olimpiade? Più importante vincere gli Internazionali”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Angelo, presidente della FITP, ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport‘, toccando vari temi a partire dal futuro delle Atp Finals: “Cercheremo un’estensione dopo il 2025 perché Torino è stata una città fantastica e l’evento merita di restare in Italia. L’Arabia Saudita non fa paura: possono essere un valore aggiunto, ma il tennis ha dinamiche particolari e non è questione di soldi. I pericoli sulle Finals ci sono perché valgono, ma noi abbiamo, il governo e le istituzioni con noi e siamo in grado di organizzare“.ha poi espresso le sue paure sul bagno di folla dei tennisti italiani al Foro Italico: “Siamo molto allarmati e abbiamo già incontrato Sport e Salute per prevenire problemi di ordine pubblico. Temo chenon potrà uscire dal Centrale. La mia paura è un suo approdo in ...