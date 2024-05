Inter - Zanetti | Tante richieste per i bi - risponderemo così Su Lautaro e Calhanoglu…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 7 maggio 2024) Javier, ex terzino e capitano dell’, ha parlatodi alcune tematiche tra cui il calciomercato e lo Scudetto Javier, attuale vice presidente dell’, ha rilasciato un’essantevista a Pierluigi Pardo in onda su Dazn nel programma “Supertele”. FESTA SCUDETTO – «Abbiamo mangiato in questi giorni, io non ho bevuto perché sono astemio. Comunque abbiamo festeggiato. Resta la