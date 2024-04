Intercettazioni | primo ok al ddl Zanettin | stop dopo 45 giorni Pd e Verdi-Sinistra astenuti Scarpinato | “Così smantellano le indagini”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Arriva ilok alla proposta di legge per vietare leoltre la durata di un mese e mezzo. La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il ddl sulla proroga degli ascolti a prima firma di Pierantonio(Forza Italia), modificato da un emendamento presentato a marzo dalla relatrice, l’ex ministra leghista Erika Stefani. Il testo riscrive l’articolo 267 del codice di procedura penale: se adesso lepossono essere prorogate senza limiti dal gip, su richiesta del pm, per periodi successivi di 15, da domani non potranno “avere una durata complessiva superiore a 45, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto ...