Inter - nuovo incontro con l’agente di Lautaro | il punto

C’è tanto mercato nell’intervento di stasera di Zanetti . Il vice president dell’Inter non si sottrae alle questioni sui prossimi acquisti e cessioni: le sue dichiarazioni da DAZN. IL RAMMARICO – Javier Zanetti torna sull’eliminazione dell’Inter ...

Javier Zanetti , ex terzino e capitano dell’ Inter , ha parlato così di alcune tematiche tra cui il calciomercato e lo Scudetto Javier Zanetti , attuale vice presidente dell’ Inter , ha rilasciato un’ Inter essante Inter vista a Pierluigi Pardo in onda ...

Interstellar, venti scudetti, due stelle: Milano è nerazzurra - interstellar, venti scudetti, due stelle: Milano è nerazzurra - Al termine di una stagione straordinaria, vissuta da dominatrice assoluta e conclusa con la conquista della seconda stella, l’inter si racconta qui come non l’ha mai fatto prima, in una sorta di derby ...

Inter, Dimarco racconta la sua storia nerazzurra in un video: dai primi passi alla vittoria dello scudetto - inter, Dimarco racconta la sua storia nerazzurra in un video: dai primi passi alla vittoria dello scudetto - Il terzino Federico Dimarco ha ricostruito la sua storia d'amore con l'inter in un lungo video postato sui social.

Inter e il futuro: Zanetti parla di Lautaro Martinez e Icardi - inter e il futuro: Zanetti parla di lautaro Martinez e Icardi - L'inter ha vinto lo scudetto con cinque giornate di anticipo, ma la recente sconfitta con il Sassuolo non è stata accolta bene. Simone Inzaghi, l'allenatore, tiene molto a queste ultime partite del ca ...