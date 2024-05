Iniziata l’invasione israeliana di Rafah | tank di Tel Aviv bloccano il valico - Gaza è totalmente isolata Cnn | Operazione molto circoscritta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024)diè ufficialmente. Non in maniera spettacolare, con i mezzi corazzati dell’esercito israeliano che hanno fatto irruzione nell’ultima città meridionale della Striscia, ma con l’occupazione, che si traduce in un isolamento totale di, della parte palestinese delche collega l’enclave all’Egitto. A darne conferma, dopo le indiscrezioni giornalistiche circolate nella prima mattina, sono le stesse Forze di Difesa Israeliane (Idf) che con i lorohanno preso possesso del confine meridionale della Striscia. Secondo la Cnn, però, si tratta di un’” che ha lo scopo di mantenere la pressione su Hamas affinché accetti un accordo più favorevole a Tel ...