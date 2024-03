‘Legends-Ci vediamo a Napoli’ | parola anche a Renica e Di Fusco

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Ieri sera tra gli ospiti in studio c'eraAlessandroe Raffaele di. Di seguito le loro dichiarazioni. Napoli,: "Se pensate a De Rossi, Cannavaro sarebbe stato…" "Cannavaro sarebbe stato l'allenatore perfetto per il Napoli dopo Mazzarri. Basta pensare a quello che sta facendo De Rossi alla Roma. Ha saputo crescere -afferma- dopo l'esperienza negativa alla Spal e si sta vedendo. Così come Gilardino al Genoa dopo Siena. OItaliano, ...