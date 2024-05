In Sardegna la seconda spiaggia più bella al mondo

(Di martedì 7 maggio 2024) Cala Mariolu secondo il sondaggio internazionale The World’s 50 best beaches Cala Mariolu, in, è lapiùal. a decretare il primato The World’s 50 best beaches, che ha realizzato un sondaggio tra i professionisti del viaggio e beach ambassador. La classifica, infatti, è stata stilata dai giudici esperti che

Due squadre, la femminile e l’ Under 19 promosse ai QUARTI di finale, e altrettante invece ( Under 17 e Under 15) che salutano la competizione dopo la prima fase. Si è conclusa ieri in Liguria la tre giorni di PARTITE della fase eliminatoria del ...

Prado domina e vince anche il GP della Sardegna , sembra letteralmente imbattibile. Ma oggi Herlings dimostra di poter rientrare in ...

Piogge e temporali, ma nel weekend torna il bello - Piogge e temporali, ma nel weekend torna il bello - Condizioni instabili in Italia, prima al Centro-Nord e poi anche al Sud, dove arriveranno piogge e temporali localmente anche intensi. È atteso ...

Fotovoltaico, la doppia beffa per la Sardegna - Fotovoltaico, la doppia beffa per la sardegna - Alla fine “Giorgia” li ha spediti in conferenza stampa anche se il Consiglio dei Ministri era ancora in corso. Davanti ai taccuini di Palazzo Chigi non si sono presentati presi per mano, nonostante l’ ...