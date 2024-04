Concorso docenti secondaria | consegna titoli non autocertificabili il giorno della prova orale Avviso USR Sardegna

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L'Ufficio scolastico regionale per laconpubblicato il 9 aprile informa i candidati deldi scuoladelle classi diA011, A026, ADMM e ammessi a sostenere lache ladeidichiarati nella domanda di partecipazione ale nonpotrà avvenire nella stessa giornata di svolgimento, se la stessa sarà superata. L'articolo .

Il docente di ruolo può accettare Supplenze non solo per altra classe di concorso e altro grado ma anche per una diversa tipologia di posto. L'articolo Supplenze docenti ruolo 2024 /25: per altra ... (orizzontescuola)

Grande attesa per il via all'aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 , che potrebbe arrivare intorno alla metà di aprile, subito dopo la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale. L'articolo GPS ... (orizzontescuola)

M.S. Ambrogio, l’Istituto Betty Ambiveri trionfa al MESGA - Venerdì 5 aprile si sono svolte le premiazioni dell’iniziativa ideata dalla multinazionale di Cisano Bergamasco. M.S. Ambrogio ...primalavaltellina

Non c’è stata nessuna calunnia: ex preside e docente del Malignani assolti - Gli imputati erano stati denunciati dopo averlo segnalato per un presunto furto. La Corte d’appello ha ribaltato la sentenza di condanna inflitta dal gup di ...messaggeroveneto.gelocal

Salerno, un’estate calda per 4mila prof salernitani precari impegnati nel Concorso - Un’estate di fuoco per circa quattromila prof precari salernitani. È corsa contro il tempo per l’avvio delle prove orali del Concorso che consentirà l’assunzione ...ilmattino