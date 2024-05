In Italia c' è un problema di questione morale | Conte - fango su Toti

(Di martedì 7 maggio 2024) “C'è unoggi indi, di corruzione, di contaminazione tra politica e affari”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe, commentando l'arresto del presidente della Regione Liguria Giovannia margine della conferenza per gli stati generali dei commercialisti a Roma. “Ormai c'è un tariffario accreditato da nord a sud. Si paga per un voto in campagna elettorale dai 10-20 euro fino a 50 euro. Non possiamo fare finta di nulla, è una degenerazione”, continua l'ex premier, che lancia quindi un appello ai cittadini: “C'è un modo per contrastare tutto questo: iniziamo ad andare a votare in massa tutti quanti”. E sulle dimissioni di: “È bene che ne tragga le conseguenze per tenere come sempre al riparo le istituzioni da ...

Pari opportunità, le donne italiane al bivio tra occupazione e maternità nel convegno di Fondazione GiGroup e Valore D - Pari opportunità, le donne italiane al bivio tra occupazione e maternità nel convegno di Fondazione GiGroup e Valore D - Sarà presentato il prossimo 14 maggio a Milano nel convegno in programma all’Auditorium del Palazzo del Lavoro Roma, 7 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Un vero e proprio gap nel gap. Che allarga ulteriorm ...

Europee, Nardella: contraddizioni gigantesche in Governo Meloni - Europee, Nardella: contraddizioni gigantesche in Governo Meloni - Firenze, 7 mag. (askanews) - Lo slogan della Lega 'Meno Europa e più italia' "non mi stupisce. La Lega vuole meno Europa, è venuta qui a Firenze mettendo insieme tutti i sovranisti e nazionalisti".

Milano, 28 bambini intossicati in piscina: 3 in ospedale - Milano, 28 bambini intossicati in piscina: 3 in ospedale - Dopo aver inalato vapori. Vigili del fuoco al lavoro: le opere di bonifica per individuare anche le cause dell'intossicazione ...